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أخبار مصر

أمطار واضطراب بحركة الملاحة البحرية، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر، وتصل سرعة الرياح من 40:55 كم فى الساعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متوقعة.

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حالة الطقس اليوم الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة نهارا على جنوب البلاد،مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  17

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى:15

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عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت


 

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