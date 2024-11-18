الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار (صور)

حالة الطقس
حالة الطقس

 كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، بجميع محافظات الجمهورية. 

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم، أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، كما تساقطت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. 

 

توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

 وأوضحت الأرصاد الجوية أنه ما زالت فرص سقوط الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

txt

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 18-11-2024

txt

الأرصاد تحذر من طقس الغد بسبب الأمطار والشبورة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   16 والعظمى 24

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 27

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 25

بنها: الصغرى 16 والعظمى  24

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 12   والعظمى 23

كاترين الصغرى 07 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 21 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 16 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى  26

السويس: الصغرى 17 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 24

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 25

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 26

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 26

سوهاج الصغرى  13 والعظمى 27

الأقصر الصغرى 15 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 28.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حالة الطقس سقوط الأمطار الأمطار هيئة الأرصاد الجوية

الأكثر قراءة

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار (صور)

هزم تايسون ودعم ترامب.. أسرار في حياة اليوتيوبر جيك بول وصديقته الحسناء (فيديوجراف)

حقيقة تعرض الأنظمة الضريبية المميكنة لاختراق إلكتروني

في عيد ميلاده، أحمد حلمي حصل على 3% في الثانوية العامة وهزم السرطان

سائق يكشف أمام النيابة سبب وضع ملصق خادش للحياء على زجاج حافلة بمدينة نصر

بمشاركة السيسي، انطلاق قمة مجموعة العشرين بالبرازيل اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

المزيد

انفوجراف

25 هاتريك لـ هالاند في مسيرته الاحترافية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعمل في الخارج في سوبر ماركت به خمور.. فما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية