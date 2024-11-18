حبس نجلة ممرضة بالدقهلية بتهمة سرقة 5 آلاف دولار من سعودي الجنسية

أمرت نيابة دكرنس بحبس نجلة ممرضة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة أستاذ جامعي سعودي الجنسية في دكرنس بمحافظة الدقهلية.

حبس نجلة ممرضة بتهمة سرقة سعودي

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، غموض سرقة مبلغ مالي قيمته 5 آلاف دولار، من داخل شقة استأجرها أستاذ جامعي سعودي الجنسية بمدينة دكرنس.

وتبين أن وراء الواقعة نجلة ممرضة على صلة معرفة بالمجني عليه، وجرى ضبطها.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من شخص يدعى “عبدالحميد ب.س.”، 51 عامًا، أستاذ جامعي سعودي الجنسية، باكتشافه سرقة مبلغ 5 آلاف دولار من شقة استأجرها بالبندر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس برئاسة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبفحص الشقة تبين سلامة الباب والنوافذ، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

ابنة ممرضة تربط المجني عليه صلة معرفة بأمها وراء الواقعة



وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء الواقعة فتاة تدعى «روان أ.ال.م.»، وتبلغ من العمر 23 سنة، حيث كشفت التحريات أن المجني عليه تربطه صلة معرفة بوالدتها، التي تعمل ممرضة لدى طبيب خاص به، ويوم الواقعة التقى المجني عليه مع الأم لتركيب محلول له، واستغلت المتهمة انشغاله بالعلاج واستولت على مفتاح شقته وسرقت الأموال.

وعثر بحوزة المتهمة على مبلغ 40 ألف جنيه، و25 دولارا، و1000 ريال سعودي، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وتحويلها المبلغ المسروق إلى جنيه مصري، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18297 جنح دكرنس، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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