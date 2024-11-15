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محافظات

انطلاق حملة لإزالة تراكمات القمامة من شوارع السادات في أسيوط (صور)

انطلاق حملة لإزالة
انطلاق حملة لإزالة مخلفات ترعة الملاح، فيتو

 أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تكثيف العمل بكافة القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالمراكز والأحياء وتحسين المستوى العام للنظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا على الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد. 

تطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

 ولفت إلى أهمية التفاعل الجاد والفعال مع شكاوى المواطنين بكافة الطرق الممكنة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لبحث ودراسة الشكاوى والتعامل السريع معها ووضع حلول لها مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

حملة نظافة مكبرة بشوارع منطقة السادات

 وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي قد شنت حملة نظافة مكبرة بشوارع منطقة السادات بمشاركة نواب رئيس الحي ومسئولي النظافة والمرافق والإشغالات حيث تم رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات والتراكمات والحشائش التي تضر بالبيئة وصحة المواطنين بالبر الأيمن لترعة الملاح أمام أبراج المهندسين وحتى كوبري السادات وأسفل سلم المشاة المجاور لسور السكة الحديد. 

 استهدفت الحملة منطقة خلف إدارة مكافحة المخدرات وحتى أبراج المهندسين وخلف مستشفى الإنسانية، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية للحي على أن يتم متابعة المنطقة أولًا بأول ومواصلة العمل بها حفاظًا على صحة المواطنين ورفع كفاءة منظومة النظافة وتلبية لمطالب المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

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 كان محافظ أسيوط قد قام بجولة تفقدية بشوارع منطقة السادات بحي غرب ووجه على الفور برفع وإزالة القمامة والتراكمات والمخلفات التي تتسبب في تشوه المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسية والفرعية وتضر بالصحة العامة للمواطنين قاطني تلك المنطقة كما التقى بعدد من المواطنين مستمعًا لشكواهم ومطالبهم تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة لحل مشاكل المواطنين وفتح قنوات تواصل معهم بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

 

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