محافظ سوهاج يكلف برفع كفاءة قرية النسيج وتحويلها إلى مزار سياحي

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها عددا من الشوارع والميادين ومنطقة الأنوال بحي الكوثر، للوقوف على الوضع العام للحي، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وفريدة سلام رئيس حي الكوثر.

محافظ سوهاج يتفقد حي الكوثر يوجه برفع كفاءة قرية النسيج وتحويلها إلى مزار سياحي

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد قرية النسيج اليدوي، والتقى عددا من النساجين واستمع إلى مطالبهم، موجها بتطوير ورفع كفاءة المكان، وتحويله إلى مزار سياحي جاذب للسائحين من مختلف الجنسيات، ضمن خطة المحافظة لاستغلال المقومات السياحية، ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، وزيادة القدرة التنافسية للمحافظة في هذا التراث الفريد، وفي إطار دعم أصحاب حرفة النسيج ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم، وجه المحافظ بإقامة معرض دائم لعرض وتسويق منتجات النسيج، خلال الأسبوع القادم بمنطقة مرسى ناصر السياحي، بالإضافة إلى تنظيم معرض شامل خلال النصف الأول من ديسمبر لعرض المنتجات اليدوية التي تتميز بها محافظة سوهاج.

محافظ سوهاج يشكل مجلس إدارة لقرية النسيج

كما وجه المحافظ بتشكيل مجلس إدارة لقرية النسيج يتولى إدارة شئونها وتعظيم مواردها ومواجهة مشكلاتها ليكون له القدرة على تطوير هذه الصناعة الحرفية وفقا لسياسة الدولة في دعم التكتلات غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

تخصيص 10 سيارات سرفيس لمنطقة المنحة الإماراتية للتخفيف عن كاهل المواطنين قاطني

تضمنت الجولة تفقد عددا من الشوارع والميادين، والحدائق العامة، والمناطق السكنية بالحي، للوقوف على الوضع العام، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد المحافظ عددا من المحال التجارية، والمطاعم، والمخابز، موجها بمراجعة التراخيص، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وتحرير محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى رفع الإشغالات وتحسين مستويات النظافة والتجميل، والبدء فورا في رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالحي، والمدخل الرئيسي للحي.

وفي استجابة فورية من المحافظ لمطالب عدد من المواطنين، وجه بالتنسيق مع مديرية الصحة لسرعة تشغيل المركز الطبي بالكوثر، ونقل سيارات الأجرة إلى الموقف الجديد في موقع لا يتجاوز أسبوع، وتخصيص عدد 10 سيارات سرفيس لمنطقة المنحة الإماراتية، للتخفيف عن كاهل المواطنين قاطني هذه المنطقة.

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ التوجيهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

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