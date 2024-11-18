شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الدعوة الإسلامية الثالث الذى يأتي بعنوان "الدين والعمران.. معطيات ودلالات"، وتنظمه الجامعة بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، وحاضر بها كلًا من الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبد المالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم.

جامعة سوهاج تواصل سلسلة ندوات أسبوع الدعوة الإسلامية بحضور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

وفى بداية كلمته، قدم الدكتور حسان النعماني، كلمات الشكر والترحاب لضيوف الجامعة الكرام علماء ورموز الأزهر الشريف الذين تشرفت الجامعة بالتعاون معهم للمشاركة فى فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامية، والذي يقام فى إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ويهدف إلى إعداد خريطة فكرية لبناء الإنسان، مؤكدًا على أن الجامعة حريصة على تنظيم الندوات التثقيفية والمحاضرات التوعوية التى تساهم فى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، وانتشالهم من التخبط والعشوائية التى يعانون منها نتيجة ما يحصلون عليه من معلومات مزيفة من وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارهم الطاقة البشرية المؤثرة في المجتمعات ولهم القدرة على التأثير والتغيير.

وقد أعرب الدكتور محمد عبد الدايم، عن سعادته بالتواجد فى رحاب جامعة سوهاج، والمشاركة فى أسبوع الدعوة الإسلامية بمحاضرة تثقيفية عن "الفطرة ومقومات إصلاحها"، حيث أكد فى حديثه على أن الإسلام دين الفطرة، ولا تتعارض شعائره وشرائعه مع المنطق القويم والعقول السوية، موضحًا أن الفطرة هى الخلقة التى خلق الله عباده عليها وجعلهم مفطورين على محبة الخير وكراهية الشر، موجهًا الشباب بالبعد عن الدعوات الشائنة والأفكار المتطرفة التى تؤثر على فطرتهم السليمة وهويتهم وانتماءاتهم، وتقف حائلا أمام خطط التطوير وتنمية المجتمع وتقدم الأمم، موصيًا الطلاب بالحرص على قراءة كتاب "الله يتجلي في عصر العلم"

وقدم الدكتور محمد عبد المالك، الشكر لرئيس الجامعة على حسن الاستضافة والاستقبال، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجامعة والأزهر الشريف والهادف لنشر الوعي الديني بين الشباب الجامعي، ومواجهة التطرف والأفكار الهدامة والتحديات التى تداهم والنشء والشباب، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع والحفاظ على الأسرة المصرية وزيادة تماسكها، موجهًا الشباب بعدم السير وراء المضللين والزائغين أصحاب المصالح والأجندات الغربية، وبضرورة التسلح بالدين والمعرفة والرجوع إلى رجال الدين الصالحين وأهل الذكر، والتدبر فى خلق الله واتباع الدوافع الفطرية الأصيلة والاستشهاد من كتاب الله وسنة رسوله الكريم.

والجدير بالذكر أنه في نهاية الندوة تم فتح باب النقاش والتساؤلات بين علماء الأزهر الأجلاء وطلاب الجامعة، والتى دارت حول العديد من الأمور الدينية والدنيوية التى تشغل بال الشباب في الآونة الأخيرة، وسيتم غدًا استكمال سلسلة ندوات أسبوع الدعوة الإسلامية بندوة عن "دور المرأة فى تحقيق العمران.. رؤية إسلامية" والتى سيحاضر بها كلا من، الدكتور أبو زيد محمد أحمد أستاذ البلاغة، والدكتور ناصر أبو زيد أستاذ أصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية بنات بسوهاج.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن إبراهيم الأمين المساعد لمجلس شئون الدعوة الإسلامية، ونخبة من علماء الأزهر الشريف، وعمداء الكليات ووكلائهم، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

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