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تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر 2024 (صور)

طلاب المدارس
طلاب المدارس
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أعلن سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل الدراسية “ابتدائي، إعدادي، ثانوي” يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري، على أن تستمر حتى يوم الأحد الأول من ديسمبر.

ودعا عطية جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة إلى الالتزام التام بالمواعيد المحددة لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية. متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وضمان تقييم مستواهم الدراسي بشكل عادل ودقيق.

وجاءت الجداول كما يأتي:

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط تقييم امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال العام الدراسي 2024-2025.

امتحانات شهر نوفمبر

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ومراجعة وإشراف موجه الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية.

 أصدرت وزارة التربية والتعليم عددا من القرارات وضوابط لتنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي لمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية، وفي ضوء ما جاء بالقرارين الوزاريين أرقام ١٣٦، ١٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

 

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها أنه يتعين على كافة المديريات والإدارات والمدارس الالتزام بما يلى:

- إعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس ( الرسمي - الرسمي لغات -الخاص بأنواعه).

-يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد 
 

-يكون تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر.

يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية. 


-تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديرى الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

-تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة الأجازات الرسمية. 

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