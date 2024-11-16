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التعليم: امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالأسبوع الأخير من الشهر

امتحانات شهر نوفمبر،
امتحانات شهر نوفمبر، فيتو

أصدرت وزارة التربية والتعليم عددًا من القرارات والضوابط لتنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي لمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية وفي ضوء ما جاء بالقرارين الوزاريين أرقام ١٣٦، ١٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

 

امتحانات شهر نوفمبر

يتعين على كافة المديريات والإدارات والمدارس الالتزام بما يلي: إعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس (الرسمي - الرسمي لغات - الخاص بأنواعه).

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1-يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.
2-يكون تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر.

3-يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية. 
4-تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديرى الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

5-تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة الأجازات الرسمية. يكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ومراجعة وإشراف موجه الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية.

 

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امتحانات شهر نوفمبر مرحلة التعليم الأساسي مرحلة الثانوية وزارة التربية والتعليم

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