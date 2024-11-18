رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة، مشيرًا أنه تم التشديد على كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وتابع محافظ الإسكندرية أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بالمناطق الساخنة التي شهدتها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمناطق متفرقة بالأحياء.

ووجه محافظ الإسكندرية، المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأوضح الفريق أحمد خالد أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

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