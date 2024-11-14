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وزير العمل يوجه مديرية بورسعيد بمتابعة حادث ضحايا طريق "المطرية الجديد- بورسعيد"

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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تقدم وزير العمل محمد جبران، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر العمال ضحايا حادث طريق "المطرية الجديد - بورسعيد"، من أبناء مركز ومدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، الذين جرى تشييع جثامينهم لدفنهم اليوم الخميس، وتمنى الوزير للمتوفين الرحمة والمغفرة، وللمصابين سُرعة الشفاء.

ووجه الوزير جبران مديرية عمل محافظة بور سعيد بمتابعة تفاصيل الحادث، والمستحقات المالية لهؤلاء العمال، بحسب القانون، وإرسال تقرير عاجل بشأنه، وكذلك مديرية عمل محافظة الدقهلية بالتوجه إلى أسر الضحايا لتقديم واجب العزاء،والمواساة.

من الجدير بالذكر أن طريق "المطرية الجديد - بورسعيد" قد شهد منذ ساعات، حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس لنقل العاملين بالمنطقة  الصناعية بجنوب بورسعيد، أثناء عودتهم مما أدى إلى إصابة 22، ووفاة 12 شخصا.

 

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المستحقات المالية المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تفاصيل الحادث حادث تصادم سيارة محافظة الدقهلية وزير العمل محمد جبران

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