الأحد 17 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

تكريم وزير العمل بدرع قطاع البترول

تكريم وزير العمل
تكريم وزير العمل محمد جبران , فيتو

كرمت وزارة البترول، اليوم الأحد، محمد جبران وزير العمل، حيث سلم  المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية،"درع القطاع" إلى الوزير جبران. 

 احتفالية العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في احتفالية العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري، والذي يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام بمناسبة ذكري استرداد مصر لحقول بترولها في سيناء عام 1975 ، والتى اقيمت  وسط العاملين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية في موقع عمل شركة الإسكندرية للبترول.

 تكريم وزراء البترول السابقين

وشهدت الاحتفالية أيضا تكريم وزراء البترول السابقين: المهندس سامح فهمي، والمهندس عبد الله غراب، والمهندس أسامة كمال، والمهندس طارق الملا.

وإهداء درع القطاع إلى المهندس محمد شيمى وزير قطاع الاعمال العام، والفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية،والمهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، ومحمد سعفان وزير العمل الأسبق.

 

وتكريم المهندس جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية على مسيرة عطاء فى هذه المجالات كذلك تكريم عدد من النماذج المتميزة  مهنيًا فى شركات القطاع والقيادات النقابية السابقة.. وتكريم اسم المرحومين امينة الشوادفي ومحمد أحمد النشار

 

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