دوري الجمهورية للناشئين، فوز ناشئي المقاولون على الداخلية وسموحة

تمكن فريق المقاولون العرب مواليد 2007 من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في دوري الجمهورية للناشئين، بعد فوزه المثير على فريق الداخلية بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب الداخلية.

يقود فريق المقاولون 2007 المدير الفني أحمد سعيد، ويساعده رامي سعيد مدربا عاما، وسيد جاد مدربا لحراس المرمى، ومحمد صبري مخطط الأحمال، بالإضافة إلى علاء سعد إداري الفريق، وأخصائي العلاج الطبيعي إسلام سعد.

المقاولون 2010 يفوز على سموحة في عقر داره



وعلي صعيد آخر حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2010 الفوز على نادي سموحة بنتيجة 2 - 0 أحرز الأهداف زياد ابو اليسر و يوسف وائل هدف لكل منهما،في المباراة التي أقيمت على ملعب سموحة ضمن الجولة 12 من دوري بطولة الجمهورية.

يقود الجهاز الفني للفريق هيثم حسين، ويعاونه محمد السيد مدرب عام، وحمدي حسين مدربًا لحراس المرمى، ومحمد صبري مخططًا للأحمال، محمد سمير إداري الفريق، وعلي حسن أخصائي إصابات الملاعب.

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