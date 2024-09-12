دوري الجمهورية للناشئين، المقاولون 2010 يفوز على بيراميدز وديا

دوري الجمهورية للناشئين، حقق فريق ناشئين المقاولون العرب مواليد 2010 انتصارًا على فريق نادي بيراميدز، بنتيجة 1 - 0، في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للمشاركة في دوري الجمهورية للناشئين.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب ياسين أبو زيد، تحت إشراف المدير الفني هيثم حسين، والمدرب محمد السيد ومدرب حراس المرمى بلال ثابت، و سعيد صابر إداري الفريق، وعلي حسين اخصائي إصابات الملاعب ومحمد عبدالعزيز زيزو المدير الفني لقطاع الناشئين ويسري عبدالغني رئيس القطاع.

نظام بطولات الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية. في حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.



الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية



يتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.



تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط



بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد الفريق الفائز.



في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الأتي:- بين الفرق المتساوية ( مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم لتحديد الترتيب.



النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.

نظام الصعود والهبوط لدوري الجمهورية (أ)

الفريق الحائز علي المركز الأول في بطولات الجمهورية القسم الثاني (أ) يصعد مباشرة إلى دوري الجمهورية للناشئين (أ) للقسم الأول موسم ٢٠٢٦/٢٠٢٥



مواليد 2005: يتم هبوط الأندية ( ٥ ) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول إلى دورى القسم الثاني (1) الموسم القادم.



مواليد 2007: يتم هبوط الأندية (1) الأخيرة من بطولة الجمهورية القسم الأول الى

دوري القسم الثاني (1) الموسم القادم.



موالید ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰: يتم هبوط (۳) ) أندية الأخيرة من بطولات الجمهورية للشباب والناشئين إلى بطولة القسم الثاني (1) الموسم التالي.



