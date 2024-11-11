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رياضة

زمالك 2007 يفوز على البنك الأهلي 2-1 في بطولة الجمهورية (صور)

زمالك 2007
زمالك 2007

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الجمهورية للشباب.

سجل هدفي الزمالك كل من، صلاح محمود، ومحمد فرج.

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وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنيًا متميزًا في الشوط الأول، ونجحوا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة العاشرة عن طريق صلاح محمود، إلى أن قام حكم المباراة بطرد لاعب الأبيض عبد الله عبد الناصر في الدقيقة 41، وبعدها أدرك البنك الأهلي هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك السيطرة على مجريات اللقاء بالرغم من النقص العددي، إلى أن أحرز الأبيض الهدف الثاني عن طريق محمد فرج من ركلة جزاء في الدقيقة 52، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

وتواجد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 لمتابعة المباراة للوقوف على مستوى الفريقين.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007، من محمد ثابت مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، شريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم عبد الرحمن إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، عبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، سيد جاد مسؤولًا للمهمات.

 

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