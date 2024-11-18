الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رياضة

شوط أول سلبي بين السودان وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا

السودان
السودان

تعادل منتخب السودان مع نظيره منتخب أنجولا سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025".

تشكيل السودان أمام أنجولا 

وبدأ السودان المباراة بتشكيل مكون من:

 

مباراة منتخب النيجر والسودان

فاز منتخب النيجر على نظيره منتخب السودان بنتيجة 4-0 في  المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وافتتح منتخب النيجر التسجيل في الدقيقة 6 عن طريق دانيال سوساه، ونجح يوسف عومارو من أحراز الهدف الثاني في الدقيقة، وتمكن دانيال سوسا من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع. 

وفي الشوط الثاني أضاف باداماسي الهدف الرابع لمنتخب النيجر في الدقيقة 51. 

 

 

 

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