محافظ الغربية: المحلة الكبرى على أبواب تحول صناعي كبير بالغزل والنسيج

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه في ديوان عام المحافظة المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمناقشة مستجدات الأعمال في مشروع تطوير الشركة وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، والمهندسة نرمين أحمد إبراهيم مدير إدارة التخطيط العمراني بالغربية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس أحمد بدر مع المحافظ آخر مستجدات العمل في مشروع تطوير شركة غزل المحلة، حيث تم مناقشة نسب الإنجاز المحققة في مختلف مراحل التطوير، بما في ذلك المصانع الجديدة التي يتم تشغيلها بأحدث التكنولوجيات العالمية، والتي ستسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، مما سيفتح أسواقًا جديدة ويعزز من قدرة الشركة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي، مؤكدا على الاهتمام بتدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته وفق البرامج التدريبية المحددة.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بما تحقق من تقدم في أعمال التطوير، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصناعي وإحياء القلاع الصناعية الكبرى.

وأكد الجندي أن شركة غزل المحلة تعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للمحافظة، وأن المحافظة ستظل داعمة بكل إمكانياتها لتذليل أي معوقات أمام سير الأعمال في المشروع.

كما أكد الجندي أهمية مدينة المحلة الكبرى كمركز صناعي رائد، مشيرا الى انها تعد من أعرق المدن الصناعية في مصر، وهي قلب صناعة الغزل والنسيج.، وفي ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية، ستصبح المحلة مدينة صناعية من الطراز الأول، لتصبح واحدة من أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط وتحتل مكانة متقدمة على خريطة الصناعة.

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