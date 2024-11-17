محافظ الغربية: الرقابة على المخابز أولوية لتحقيق جودة رغيف الخبز المدعم

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتكثيف الرقابة على المخابز لضمان إنتاج رغيف خبز مدعم بمواصفات عالية الجودة يلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال الحملة التي قامت بها لجنة الرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية والتي قامت بحملة تفتيش موسعة استهدفت عددًا من المخابز المدعمة بمركز ومدينة السنطة وأسفرت عن تحرير 20 محضر مخالفة شملت مخالفات تموينية وصحية تتعلق بسلامة الغذاء والاشتراطات القانونية.

وأوضح المحافظ أن الحملات التفتيشية التي تنفذها مديريات التموين والصحة وسلامة الغذاء تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى ضبط الأداء داخل المخابز ومراقبة الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية.

فقامت مديرية التموين بضبط نقص وزن في الرغيف بلغ 13 جرامًا، تسجيل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية مع عدم وجود ميزان حساس صالح للاستخدام، تحرير مخالفات لنقص وزن بمقدار 9 و8 جرامات في مخبزين آخرين، ضبط مخبز بدون لوحة تشغيل، وقامت مديرية الصحة بتحرير 5 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية، وتسجيل 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية فضلا عن تحرير سلامة الغذاء 5 محاضر لمخالفة اشتراطات سلامة الغذاء.

وأشار الجندي إلى أن رغيف الخبز المدعم يُعد أحد أهم الأولويات التي نسعى لضمان جودتها، حيث يرتبط مباشرة بمعيشة المواطنين مشددا على عدم التهاون مع أي تجاوز أو تقصير في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين لضمان تقديم خدمات عادلة ومتساوية لجميع المواطنين.

وأكد المحافظ على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان تحقيق العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية.