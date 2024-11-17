صرف الغربية: حل شكوى انسداد شبكة الصرف في طنطا (فيديو)

أعلن المهندس سعيد مخيمر رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا بطنطا أن الإدارة العامة لصرف الغربية فحصت شكاوى المواطنين بقرية الرملية المتضررين من انسداد شبكة الصرف الزراعي بأراضيهم.

بحث الشكوى وإزالة أسبابها

وقال المهندس وليد المكاوى مدير عام صرف الغربية أنه تم بحث الشكوى وإزالة أسباب الشكوى حيث تمت مخاطبة هندسة صرف طنطا برئاسة المهندسة نورا رشاد وتمت المعاينة على الطبيعة والدراسة للمنطقة محل الشكوى بناحية قرية الرملية بمركز طنطا على مصرف دمشيت وتم عمل الصيانة اللازمة بعمال الهندسة حسما للشكوى.

وجود انسداد في جزء من الزواريق

وأضاف المهندس سعيد مخيمر رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا أنه تبين وجود انسداد في جزء من الزواريق الخاصة بالصرف وتم تحديد مكانه واستدعاء معدات الصرف من لودر حفار وماكينة غسيل المجمعات لتسليك الانسداد.

التواصل الدائم والفعال مع المواطنين

وأكد "مخيمر" بضرورة التواصل الدائم والفعال مع المواطنين وحل شكواهم بكافة الطرق، والتي ترد عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ووسائل التواصل الاجتماعي، والواتس آب، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية والالتحام بالمواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.