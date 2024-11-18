تفاصيل لقاء محافظ الشرقية ووفد معلومات الوزراء

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومساهمتها في وضع التصور المناسب ورصد الواقع لدعم متخذ القرار واختيار ما يناسب من قرارات لخدمة الصالح العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

لقاء المحافظ ووفد مركز المعلومات

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المكون من الدكتورة أسماء نور الدين نائب رئيس محور البيانات، والدكتور هشام محمد أحمد مدير إدارة موارد البيانات، ومصطفي منير المدير التنفيذي لقطاع موارد البيانات، واللواء محمد علي الوزير مدير إدارة المحافظات، والدكتور هشام أحمد سيد مدير الدعم الفني والميداني للمحافظة،، بالاضافة الى جمعة عبد العليم مدير فرق المرصد الميداني، ونهي درغام مسئول المحافظة للرصد الميداني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

رفع كفاءة العنصر البشرى

رحب محافظ الشرقية بزيارة وفد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكدًا حرص المحافظة على رفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل الكوادر الشابة اللازمة في مختلف المجالات، بما يُساهم في تحسين وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة الأداء الداخلى وتطويره

وخلال الإجتماع تم تجديد توقيع بروتوكول التعاون الخاص بدعم منظومة إدارة المؤسسة الإلكتروني المعروف باسم (الذاكرة المؤسسية) والمسئولة عن متابعة الأداء الداخلي الإداري وتطويره ودعم مسيرة التحول الرقمى بالمحافظة في جميع القطاعات وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

نائب المحافظ يشيد بالبروتوكول

أشاد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ببروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودعم منظومة الذاكرة المؤسسية لتحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية.

ارشفة مستندات محافظة الشرقية

وأضاف: “عقب توقيع البروتوكول عام 2021 تم الانتهاء من أرشفة 300 ألف مستند بالمحافظة لنصل اليوم إلى أرشفة 5 مليون مستند على مستوي المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، ما ساهم في تطوير أسلوب العمل الإداري داخل المؤسسة وربط الإدارات والقطاعات داخل المؤسسة بمواردها البشرية والإدارية، وكذلك بناء مخزون المعرفة بالمؤسسة وتعظيم الإستفادة من التراكم المعرفي”.

وأشار إلى فوز المحافظة خلال مسابقة مراكز المعلومات بجائزتي أفضل تجارب تنموية ناجحة وأفضل تطبيق نظام للذاكرة المؤسسية خلال عام 2021م.

مسابقة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

وخلال اللقاء تم إستعراض مسابقة "مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات " والتي ينفذها مجلس الوزراء سنويًا حيث أوضح مسؤول الموارد والبيانات بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء الهدف منها والفئات المؤهلة للمشاركة فيها، بالإضافة إلى التعريف بكل محور من محاورها الستة (مسابقة مراكز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظات - أفضل فرق الرصد الميداني بالمحافظات - تقييم التجارب التنموية الناجحة بالمحافظات - أفضل محافظة في توثيق المشروعات القومية بالصور كتقييم دراسات دعم القرار وتوطين النظم ونقل التكنولوجيا، وكذا التعليمات المنظمة المتعلقة بها.

إعداد تقرير موضح به بيانات العاملين

وفي نهاية اللقاء كلف المحافظ مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام بإعداد تقرير موضح به بيانات العاملين بالرصد الميداني ومدى كفاءتهم في العمل، وذلك على مستوى المراكز والمدن والأحياء وذلك بهدف تعظيم الإستفادة منهم في تحسين منظومة العمل لتكون بأسلوب علمي ومنظم وكذلك التفاعل بشكل إيجابي مع المواطنين وصولًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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