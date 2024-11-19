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"صقر وقوة" تجاوزا نصف مليون جنيه، أسعار اللوحات المعدنية المميزة

لوحات معدنية مميزة
لوحات معدنية مميزة

طرحت بوابة مرور مصر، لوحات معدنية مميزة  والتى تصدرها أسعار أكثر من نصف مليون جنيه، من بينها صقر وقوة وجند.

صقر وقوة بسعر يتجاوز نصف مليون جنيه.. أسعار اللوحات المعدنية المميزة 
صقر وقوة بسعر يتجاوز نصف مليون جنيه.. أسعار اللوحات المعدنية المميزة 

وجاءت أبرز اللوحات المعدنية المطروحة للمنافسة:" ص ق ر 5" بسعر 515 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص، و" ج ن د 111" بسعر 200 ألف جنيه ويتنافس عليها 3 أشخاص، " د ج 1" بسعر 430 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصين.

كما طرحت اللوحة المعدنية " ع ع أ 1" بسعر 430 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصين، " ي س 89" بسعر 375 الف جنيع، " ورد 1" بسعر 425 ألف جنيه، " م ط س 5555" بسعر 135 ألف جنيه، " ق وه 1" بسعر 515 ألف جنيه.

أسعار اللوحات المعدنية المميزة 

كما طرحت اللوحة المعدنية "  م ن ج 1" بسعر 375 الف جنيه، " أ ر ط 1" بسعر 375 الف جنيه.

صقر وقوة بسعر يتجاوز نصف مليون جنيه.. أسعار اللوحات المعدنية المميزة 
صقر وقوة بسعر يتجاوز نصف مليون جنيه.. أسعار اللوحات المعدنية المميزة 

 وحول مزايا الحصول على اللوحة المعدنية المميزة، يقول مصدر أمنى، يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

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ونوه المصدر إلى خضوع كافة المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية، كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية ولا تحصل على أى استثناء بالمرور.

حول المسموح له استخدام اللوحات المعدنية المميزة؛ يوضح المصدر، أن حق استخدام كافة الأسماء والعلامات التجارية وأسماء وعلامات الخدمات وأسماء المقتنيات والشعارات والصور تعود إلى من له حقوق الملكية الفكرية دون غيرهم، وتحكم هذه الوثيقة كافة جوانب اتفاقية التسجيل المبرمة بين مختلف الأطراف، ومن حق إدارة الموقع إلغاء المزاد على اللوحة إذا لم تصل إلى حد الترسية المطلوب.

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