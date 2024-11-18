وزير المالية: التسهيلات الضريبية خطوة لغلق ملف الاقتصاد غير الرسمي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية جزء منها لتشجيع المواطنين، وهناك العديد من الأهداف لغلق مشاكل ملف الاقتصاد غير الرسمي.

مناقشة الإجراءات الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.

خلق شراكة مع مجتمع الأعمال

وأشار إلى أن هناك رغبة في خلق شراكة حقيقة مع مجتمع الأعمال بكل طوائفه بناء على الثقة واليقين.

حزمة الإجراءات الضريبية

وأوضح وزير المالية، أن حزمة الإجراءات الضريبية هي حزمة أولى، مؤكدا أنه سيتم تدشين عدد من الحملات لنجاح هذه الحزمة، وتوقيع بروتوكولات تعاون لضمان الوصول لكل الفئات والشرائح، لتحقيق الغرض منها.

تقييم تجربة التسهيلات الضريبية

وأعلن وزير المالية، أنه سيتم تقييم تجربة التسهيلات الضريبية من خلال جهات أخرى، للوقوف على مدى نجاحها.

تعاون بين الحكومة والبرلمان لدعم الاقتصاد المصري

من جانبه قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب: البرلمان والحكومة ليسا وجهان لعملة واحدة، ولكنهما وجه واحد لعملة واحدة.

استعادة دور المصري الريادي

وأشار إلى السعي من أجل استعادة دور مصر الريادي، وبناء مؤسسات الدولة، مؤكدا أن القانون رقم 152 بشأن المشروعات الصغيرة تضمن العديد من الحوافز، في الوقت الذي يوجد 180 ألف منشأة عامة مسجلة وفقا لاتحاد الصناعات.

منح حوافز لصالح المشروعات الصغيرة

وشدد على ضرورة منح المشروعات الصغيرة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، لافتا إلى أن القانون لابد أن يخاطب المستثمر الأجنبي أيضا.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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