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خارج الحدود

نائبة روسية تحذر: بايدن يخاطر بتفجير حرب عالمية ثالثة

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، قالت النائبة بالبرلمان الروسي ماريا بوتينا اليوم الاثنين: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخاطر باندلاع حرب عالمية ثالثة إذا سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لقصف عمق الأراضي الروسية.

وأضافت بوتينا في تصريح لوكالة "رويترز" أنّ "هؤلاء الأشخاص، إدارة بايدن، يحاولون تصعيد الموقف إلى أقصى حد بينما لا يزالون في مناصبهم" وفق تعبيرها.

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النائبة الروسية ماريا بوتينا

وتابعت "لدي أمل كبير في أن (دونالد) ترامب سيلغي هذا القرار إذا تم اتخاذه لأنهم يخاطرون بشدة ببدء الحرب العالمية الثالثة وهو أمر ليس في مصلحة أحد".

وذكرت "رويترز" أمس الأحد نقلًا عن مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع أن إدارة بايدن اتخذت قرارًا يتيح لأوكرانيا شن هجمات بأسلحة أمريكية في عمق الأراضي الروسية.

 كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة بايدن اتخذت القرار، ولم يصدر أي تعليق بعد من الكرملين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في 12 سبتمبر الماضي: إن موافقة الغرب على مثل هذه الخطوة تعني "المشاركة المباشرة لدول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية في الحرب في أوكرانيا" لأنه سيتعين استخدام البنية التحتية العسكرية لحلف الأطلسي ومشاركة قواته في تحديد الأهداف وإطلاق الصواريخ.

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الحرب الروسية الأوكرانية البرلمان الروسي الرئيس الامريكي جو بايدن حرب عالمية ثالثة أوكرانيا

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