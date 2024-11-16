مطالبات بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب اتصال مع بوتين

طالب عضوان ديمقراطيان كبيران في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، بفتح تحقيق مع الملياردير إيلون ماسك بعد تقارير عن إجرائه مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت رويترز إنها اطلعت على رسالة كتبها النائبان بمجلس الشيوخ،، إن وزارة الدفاع (البنتاجون) وأجهزة إنفاذ القانون يجب أن تحقق في التقارير التي تفيد بأن الملياردير إيلون ماسك أجرى مكالمات متعددة مع مسؤولين روس، بمن فيهم الرئيس بوتين، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ويشرف إيلون ماسك، الذي عينه الرئيس الجمهوري المنتخب، دونالد ترمب في منصب حكومي كبير، على عقود لوزارة الدفاع والمخابرات تقدر بمليارات الدولارات بصفته الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس للفضاء والطيران.



«أسئلة خطيرة»

وقالت السيناتور جين شاهين، وهي عضو كبير في لجنة العلاقات الخارجية، وجاك ريد، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لوزير العدل ميريك جارلاند والمفتش العام لوزارة الدفاع إن ضلوع ماسك في برامج سبيس إكس تلك يجب أن يخضع للتحقيق لاحتمال المنع والاستبعاد من عقود وامتيازات معينة بعد تقارير صدرت في أكتوبر عن محادثاته مع مسؤولين روس.

وذكر النائبان في رسالة مشتركة مؤرخة اليوم الجمعة «هذه العلاقات بين خصم معروف للولايات المتحدة والسيد ماسك، المستفيد من تمويل للحكومة الأمريكية بمليارات الدولارات، تطرح أسئلة خطيرة بشأن مصداقية السيد ماسك كمتعاقد حكومي ومطلع على معلومات سرية».

ودعا العديد من المشرعين الديمقراطيين علنا إلى إجراء تحقيق في اتصالات ماسك مع موسكو منذ تقرير وول ستريت جورنال الشهر الماضي بشأن الاتصال المزعوم، لكن الرسالة الموجهة إلى المسؤولين الأمريكيين الذين يمكنهم الأمر بإجراء مثل هذا التحقيق لم يُعلن عنها من قبل.

ودعوة شاهين وريد لإجراء تحقيق اتحادي هي محاولة بعيدة المنال إذ يستعد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض بدعم من ماسك، الذي أنفق أكثر من 119 مليون دولار على حملة ترامب الانتخابية. وعينه ترمب رئيسا مشاركا لوزارة كفاءة الحكومة في الإدارة الجديدة.

اتصالات قديمة

وكانت تقارير ظهرت عن اتصال ماسك بالمسؤولين الروس في عام 2022، عندما قال عالم السياسة إيان بريمير، رئيس شركة الاستشارات أوراسيا جروب، إن ماسك أخبره بأنه تحدث إلى بوتين عن حرب أوكرانيا والخط الأحمر لروسيا لاستخدام الأسلحة النووية. ونفى ماسك ادعاء بريمير وقال إنه تحدث إلى بوتين قبل 18 شهرا فقط بشأن الفضاء.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وروس لم تذكر أسمائهم، أن ماسك أجرى محادثات متعددة مع مسؤولين روس بمن فيهم بوتين وسيرجي كيريينكو النائب الأول لكبير موظفي الرئاسة.

وقال ريد وشاهين في الرسالة إنه من المثير للقلق للغاية أن ماسك أجرى محادثات مع كيريينكو.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية كيريينكو هذا العام مع مسؤولين روس آخرين بقيادة حملة دعائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة التواصل الاجتماعي إكس التابعة لماسك ومواقع أخرى للترويج للمصالح الروسية والتأثير على الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأصبحت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك مهيمنة على قطاع الفضاء في الولايات المتحدة، وتعتمد عليها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والبنتاجون اعتمادا كبيرا.