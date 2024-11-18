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تفاصيل فعاليات الدورة 16 من الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات بتعليم الدقهلية، فيتو

شهد اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب والمنح في دورته السادسة عشر بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية.

25 دولة حول العالم …الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب

جاء ذلك بحضور ومشاركة لفيف من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الدوليةو أفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية والجامعات الأهلية الجديدة والجامعات العربية وممثلي الجامعات الأجنبية من 25 دولة حول العالم والذي أقيم بنادي جزيرة الورد

فرصة الالتقاء والتحدث المباشر

ويتيح المعرض لطلبة الثانوية العامة وكافة الشهادات الدولية فرصة الالتقاء والتحدث المباشر مع مجتمع التعليم العالي لتنمية قدرات الطلاب في تحديد مستقبلهم ورؤيتهم والتعرف على البرامج الجديدة بكافة الجامعات والفرص والمنح المقدمة. 


‏وتم اتخاذ كافة إجراءات الصحة والأمان للحفاظ على الطلاب والعارضين. 

وأبدي  مدير المديرية اهتماما خاصا بأنشطة المعرض والملتقى لما يتيح لطلاب المرحلة الثانوية بكافة المدارس الحكومية والخاصة من فرصة للتعرف على برامج مختلفة للاختيار من بينها ما يتفق مع ميولهم واهتمامهم الدراسية، وذلك  تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظة الدقهلية. 

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