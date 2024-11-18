من المصانع إلى المواقع.. كيف تغير دور التصنيع في نمو وظائف الطاقة؟.. 68 مليون وظيفة في القطاع حول العالم 2023

يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولًا كبيرًا مدفوعًا بالتوجه نحو تقنيات الطاقة النظيفة والاستثمار المكثف في الصناعات المرتبطة بها، مما انعكس بشكل واضح على سوق العمل في هذا القطاع الحيوي.

وفي تقريرها السنوي حول التوظيف في قطاع الطاقة، استعرضت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أبرز التطورات التي شهدها القطاع خلال عام 2023، مع التركيز على معدلات النمو في الوظائف، والتحديات المرتبطة بسوق العمل، وتأثيرات التحولات الاقتصادية والتكنولوجية على مختلف فروع صناعة الطاقة.

يسلط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة في عدد الوظائف التي أضيفت عالميًا، مع إسهام بارز لقطاع الطاقة النظيفة في دعم النمو الاقتصادي.

ورغم هذه الإنجازات، لا تزال بعض التحديات، مثل نقص العمالة الماهرة والحواجز الهيكلية في الاقتصادات الناشئة، تشكل عقبات أمام تحقيق الاستفادة المثلى من هذا التوسع.

68 مليون وظيفة عدد الوظائف العاملة في قطاع الطاقة حول العالم خلال عام 2023

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوي في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، ومع ذلك فإن نقص العمال المهرة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف.

نسبة ارتفاع الوظائف في قطاع الطاقة العالمي

أشار التقرير إلى أن عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.

أكبر زيادة في التوظيف بقطاع الطاقة النظيفة

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه وفقًا للتقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، حيث ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، مما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.

الطاقة الشمسية

إسهامات الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية

علاوةً على ذلك، فقد أضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.

إضافة وظائف بقطاع النفط والغاز وانخفاض في قطاع الفحم

أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة "كوفيد-19"، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.

التصنيع يقود النمو في وظائف قطاع الطاقة

وأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع - وهو ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.

تحديات نقص العمال المهرة

ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.

تحديات في الاقتصادات الناشئة

أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.

توقعات النمو في قطاع التوظيف بالطاقة لعام 2024

وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.

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