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مؤشر أفضل المدن العالمي 2024، تعرف على ترتيب القاهرة (إنفوجراف)

محافظة القاهرة، فيتو
محافظة القاهرة، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (مؤشر أفضل المدن العالمي 2024).

والقاهرة الثالثة عربيًّا في مؤشر أفضل المدن العالمي 2024 الصادر عن براند فاينانس بعد دبي وأبو ظبي. 

May be an image of ‎one or more people, map and ‎text that says "‎القاهرة الثالثة عربيًّا في مؤشر أفضل المدن العالمي 2024 3 中わし عربيّا 63 4+ عالميًّ -أعلى 3 مدن عالمية: لندن 1 احتلت 17 مدينة أوروبية المراكز ال 20 الأولى في محور الثقافة والتراث. نيویورك 2 3 باريس + زيورخ السويسرية الأولى عالميًّا في الاستدامة 2024 المنهجية يصنف المؤشر أفضل 100 مدينة على مستوى العالم وفق استطلاع لآراء ألفشخص شخص من 20 دولة حول لع وفق عدد من المحاور؛ وهي: الاستشمار،والأعمال والثقافة والتراث، الاستدامة،والنقل، التعليم والعلوم الحوكمة القيم المجتمعية والأفراد، جودة المعيشة. الأعلى:عربيًّا:.1 دبي 2 أبو ظبي 3 القاهرة WWW.IDSC.GOV.EG المصدر برائد فايناس نوفمبر 2024 f000o000‎"‎‎

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