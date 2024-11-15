مؤشر أفضل المدن العالمي 2024، تعرف على ترتيب القاهرة (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (مؤشر أفضل المدن العالمي 2024).

والقاهرة الثالثة عربيًّا في مؤشر أفضل المدن العالمي 2024 الصادر عن براند فاينانس بعد دبي وأبو ظبي.