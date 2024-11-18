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اقتصاد

تعرف على مواصفات سيارة إكسيد الجديدة

سيارات
سيارات

يستعد مصنع إكسيد لطرح السيارة الفاخرة EXEED لاول مرة بالسوق المصري، يوم الاربعاء المقبل حيث يتم تصنيع هذه الطرازات في مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات EGA. 

اكسيد علامة تجارية تجمع بين ثقافة السيارات الأوروبية وتقنيات الصين الذكية

وتعد "اكسيد" علامة تجارية  تجمع بين ثقافة السيارات الأوروبية مع أحدث الإمكانيات الذكية التي تشتهر بها الصين.

وتتمتع "اكسيد" بشعبية كبيرة في العديد من الأسواق أهمها؛ الصين وروسيا وأوروبا الشرقية والدول العربية أبرزها؛ الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ودخلت سيارات إكسيد الأسواق العالمية والعربية بمجموعة متنوعة من الموديلات ذات التقنيات العالية والتصميم المتميز.

مواصفات سيارات إكسيد للأسواق العالمية  

وتم تجهيز سيارات إكسيد للأسواق العالمية الجديدة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر تيربو بقوة 261 حصان مع عزم دوران 400 نيوتن متر، ونظام ناقل للحركة مطابق لناقل حركة أوتوماتيكي Aisin 8AT ونظام الدفع الرباعي من الجيل السادس من BorgWarner.

وتتميز السيارة بوجود شبكة أمامية بتصميم أفقي وعلى جانبية المصابيح الأمامية LED مع وجود مصادر ضوء أخرى على شكل حرف L، كما نجد كلمة EXEED في منتصف غطاء المحرك. 

في الجانب نجد العجلات الرياضية بتصميم متعدد الأضلاع، وإطار كروم حول النوافذ الجانبية مع استمرار التصميم الانسيابي لجانب السيارة وصولًا للمقطع الخلفي نجد مخرجي عادم من الكروم لتعزيز المظهر الرياضي كما نجد المصابيح بتصميم متصل مع كلمة EXEED في المنتصف، وفي الأعلى يوجد جناح سقفي بتصميم رياضي بارز.

واعتمدت المقصورة الداخلية على تصميم ثلاثي الشاشات يجمع بين شاشة الترفيه الوسطية بقياس 15.6 بوصة مع شاشة للراكب الأمامي وشاشة عدادات رقمية، بالإضافة لوجود العديد من تقليمات البيانو بلاك “أسود لامع”، كما تم تجهيز الفئات العليا بإضاءة محيطية و23 سماعة Hicar 4.0، وتم ترقية مقاعد الصف  الثالث مما  يجعل السيارة تتلاءم  مع السوق المصري والطرق العامة.


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الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحد الشركة المصرية الألمانية للسيارات

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