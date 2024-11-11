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سياسة

المطران عطا الله حنا: آلام القصف والتجويع تطارد أطفال غزة ولبنان

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم أن "ما قيمة الأوطان بلا مواطنين، وما أشد الأحزان بلا من يواسي، وما أوجع الجراح بلا من يبلسمها".

وأعرب المطران عن أسفه للوضع المأساوي في قطاع غزة، الذي يعاني منذ أكثر من عام من حرب إبادة مستمرة، حيث يتواصل القصف والتجويع والتنكيل، مما يلقي بثقله على المدنيين، وخاصة الأطفال.

وأشار المطران حنا إلى أن "نزيف غزة ولبنان هو نزيف واحد وألم واحد، والمعتدي هو واحد"، مطالبًا بوقف الحرب على الشعبين في غزة ولبنان.

وشدد على أن دماء المدنيين ليست رخيصة، وكل قطرة دم تسيل تحمل قيمة إنسانية عظيمة. وختم ندائه قائلًا: "أوقفوا الحرب في غزة ولبنان، ولتتوقف هذه المآسي والكوارث الإنسانية فورًا".

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المطران عطا الله حنا غزة لبنان قطاع غزة

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