مجلس جامعة الإسكندرية يوجه بمتابعة سير انتخابات الاتحادات الطلابية

وجه الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وكلاء الكليات بمتابعة سير إنتخابات الإتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمراحلها المختلفة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة فى الانتخابات الطلابية، سواء بالترشح أو الإدلاء بأصواتهم في ظل أجواء ديمقراطية من أجل خدمة المجتمع الطلابى بالجامعة.

وأوضح أنه تقدم للترشح بشكل مبدئي ١٣٠٤ طالب وطالبة على مستوى جميع كليات الجامعة، وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٢٠ نوفمبر القادم.

جامعة الإسكندرية تتابع انتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد الدكتور على عبد المحسن حرص جامعة الإسكندرية على حقوق الطلاب ذوي الإعاقة وتوفير الإمكانيات لتسهيل حياتهم داخل الجامعة مشيدًا بالمستوى المتميز لمبادرة "تمكين" التى تم إطلاقها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إيمانًا من الدولة بأهمية دعم الطلاب ذوى الهمم على كافة الأصعدة وضرورة التوعية بحقوقهم وواجباتهم وتوفير فرص متكافئة لهم.

وتم إطلاق المبادرة لدعم وتنسيق التعاون بين جامعات تحالف إقليم الشمال، بمشاركة ممثلى هذه الجامعات، وحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة، وقدم النائب الشكر للدكتورة آلاء جامع المدير التنفيذي لمركز طه حسين لخدمة الطلاب ذوى الاعاقة والإدارة العامة لرعاية الشباب والطلاب من ذوى الهمم لتنظيم هذه الاحتفالية وتقديم عروض رائعة لاقت إعجاب جميع الحضور.

وأكد الدكتور على عبد المحسن على وكلاء الكليات متابعة انتظام أعمال إمتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة وفقًا للخطة الزمنية المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على أهمية دور وحدات القياس والتقويم بالكليات.

وأكد الدكتور علي عبد المحسن استمرار الجامعة في دعم ( برنامج مودة ) للمقبلين على الزواج، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على استقرار الأسرة المصرية ورفع وعى الشباب فى ظل المتغيرات السريعة بالمجتمع.

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