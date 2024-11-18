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مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة بإعلام زفتى

مناهضة العنف ضد المرأة
مناهضة العنف ضد المرأة بإعلام زفتي، فيتو

نظم مركز إعلام زفتى بالتعاون مع الادارة التعليمية بزفتى ندوة إعلامية حول " مناهضة العنف ضد المرأة " بمقر المدرسة الثانوية للتمريض بنهطاي.

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أشكال التمييز ضد المرأة 

تحدث في الندوة الدكتور محمد أبو العلا أستاذ قسم الاعلام كلية الآداب جامعة كفر الشيخ قائلًا ان العنف ضد المرأة هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويعنى جميع أنواع العنف الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي أو أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى هذه الأضرار وأن التهديد بمثل هذه الأعمال سيؤدي إلى الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية.

وأضاف الدكتور محمد ان العنف ضد المرأة له تاريخ طويل للغاية ويعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا ومفهوم العنف ضد المرأة لا يقتصر على الإيذاء النفسي أو الجسدي وإنما يتسع مفهومه ليشمل سائر مظاهر ممارسة التمييز ضد المرأة وحرمانها من حقوقها الإنسانية وأشار الى أن ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات ومنها المجتمع العربي وقد تزايدت في الآونة الأخيرة نتيجة لعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. 

و أوضح أهم المراحل لمنع العنف ضد المرأة فعلى المستوى الدولي أصدرت المؤسسات والمنظمات الدولية المنوطة بحقوق الإنسان التشريعات والقوانين نتيجة لهذه الاتفاقيات والمؤتمرات العالمية منها اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر من كل عام.

 جهود الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة 

وتطرق الى جهود الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة فقد قامت الدولة ببعض المؤتمرات والمبادرات منها المؤتمر القومي للسكان سنة 1994 إيمانًا منها بأهمية القضاء على كل أشكال العنف. 

ثم تحدثت  فتحية مرجان أخصائية اجتماعية بالمدرسة عن أهمية لغة الحوار بين أفراد الأسرة والدين الإسلامي هو من أعطى المرأة حقها وعظم مكانتها، ودور الفتاة في القضاء على ظاهرة التحرش والعنف اللفظي، كما شارك في الندوة بعض طالبات المدرسة.

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