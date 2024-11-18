الإثنين 18 نوفمبر 2024
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التموين: وقف إضافة أفراد جدد على بطاقات الدعم

بطاقات التموين
بطاقات التموين

 أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف أى خدمة تتعلق بإضافة فرد جديد للبطاقات التموينية، في الفترة الحالية.  

 

وقف إصدار البطاقات التموينية الجديدة

 وأشارت المصادر إلى وقف أي إصدار جديد للبطاقات التموينية، بالإضافة إلى إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.  

 

التحول إلى نظام الدعم النقدي

 وأكدت المصادر سريان هذا القرار لحين الاستقرار على المنظومة الجديدة بعد انتهاء جلسات الحوار الوطني بشأن التحول إلى الدعم النقدي، مضيفة أن النظام الجديد سيصل إلى جميع المستحقين للدعم.

 

عودة تفعيل بطاقات التموين بسبب سرقة تيار كهربائي

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عودة تفعيل بطاقات التموين  المتوقفة بسبب سرقة التيار الكهربائي اعتبارا من أول نوفمبر 2024.

ويستطيع أصحاب البطاقات التموينية التي كانت متوقفة الشهر الماضي بسبب سرقة التيار الكهربائي من صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد قرار وزير التموين الدكتور شريف فاروق بعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، مؤكدا تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارا من أول نوفمبر المقبل 2024. 

 

ويمكن للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بسبب ممارسات الكهرباء، في حالة عدم تشغيل بطاقاتهم  التموينية أول نوفمبر 2024، التقدم بتظلم إلى مكاتب التموين التابعين لها لتشغيل البطاقات وإتباع الخطوات الآتية: 

التوجه إلى مكتب التموين.

طلب استمارة لتقديم تظلم

ملء البيانات الموجودة بالاستمارة  وهي، رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي لصاحب البطاقة، الأفراد المسجلين على البطاقة، كتابة رقم هاتف خاص بأحد أفراد الأسرة. 

إرفاق ما يثبت دفع ممارسات الكهرباء بانتظام.

 


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