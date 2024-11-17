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التموين: خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية أسوة بالسلاسل التجارية الكبرى

المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها بصدد تطوير المجمعات الاستهلاكية، لجذب أكبر عدد من المستهلكين بجميع الشرائح الاجتماعية المختلفة، أسوة بالسلاسل التجارية الكبيرة.

وتستهدف وزارة التموين عددا من المجمعات الاستهلاكية الكبيرة والرئيسية كمرحلة أولى، تمهيدا لتطبيقها على جميع المجمعات تباعا ضمن خطة التطوير. 

 

السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية

 

وتطرح المجمعات الإستهلاكية السلع الأساسية كالزيت، السكر والأرز وغيرها من السلع بالإضافة إلى اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بنحو 30 % عن الأسواق. 

 

تطوير المجمعات الاستهلاكية بتكلفة 335 مليون جنيه 

 

وأكدت وزارة التموين تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة. 

 وأشارت إلى أن إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه. 

 ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات الاستهلاكية.

 

 

طرح اللحوم الحية بالمجمعات الاستهلاكية

 

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق المحلي بنحو 30 %. 

 

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وفي الوقت الذي يتجاوز فيه أسعار اللحوم الطازجة بالأسواق الخارجية 450 جنيه للكيلو، تطرح وزارة التموين اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن نظيرتها بنحو 30%، حيث يبلغ أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية كالآتي: 

كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا

كيلو اللحم البلدي الطازج بسعر 310 جنيها

كيلو اللحوم الهندي بسعر  195 جنيهًا

كما تطرح وزارة التموين 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد. 

 

طرح البيض التركي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها 

تستمر وزارة التموين في طرح بيض المائدة المستورد والمحلي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر ١٥٠ جنيه للطبق، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على استيراد بيض مائدة مطابق للمواصفات القياسية الأوروبية، كما أنه مدون على كل بيضة تاريخ الإنتاج والصلاحية. 

 

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