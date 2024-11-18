اتفاقيات تعاون بين مصر والصين لتوطين صناعة السيارات

أبرمت مصر والصين اتفاقيات تعاون مشترك لتجميع أتوبيسات وميكروباصات جيتباي، بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار توطين صناعة السيارات بالسوق المصري، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووقعت الشركة الصينية الام جينباي اتفاقية مع وكيل أتوبيسات وميكروباصات جينباي الصينية في مصر، اتفاقية تجميع طرازات جينباي في مصر حيث تقضي الاتفاقية الجديدة في حال تنفيذها بدء الانتاج المحلي بداية العام المقبل 2025.

وفي ذات السياق قال خالد سعد رئيس مجلس ادارة الشركة أنهم يجهزون لتجميع وتصنيع 3.000 نسخة محليًا مع التأكيد على زيادة رقم المبيعات في السنوات التالية.



تجميع ميكروباص وفان كهربائيتين بمصر



وأكد سعد، انها ستكون أول مركبة يتم تجميعها وفق الاتفاق الجديدة ميكروباص وفان كهربائية بجانب تجميع لسيارات جيبناي التقليدية من أجل توفير سيارات بسعر مناسب للمشترين وبامكانيات مميزة.



تصدير انتاج جينباي الي خارج مصر مع تلبية السوق المحلي



وتابع خالد سعد، ان مصر تسعي لتصدير الانتاج من مصر إلي باقي دول العالم بعد تثبيت أقدامها في السوق حيث تسعي للتصدير لقارة أفريقيا وأوروبا وفق الاتفاقيات المعلنة، كما تسعي الشركة لزيادة المكون المحلي في سياراتها خاصة الكهربائية منها.