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حوادث

مغشوش، ضبط مركز لتعبئة الجلسرين الطبي بدون ترخيص في المعادى

العلاج مغشوش
العلاج مغشوش

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مركز لتعبئة الجلسرين الطبى "بدون ترخيص"- كائن بدائرة قسم شرطة المعادي) لإدارته المركز بدون ترخيص وعدم مطابقته للاشتراطات الصحية وحيازته كمية كبيرة من الجلسرين الطبي بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق غاشًّا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 مركز تعبئة جلسرين طبي "بدون ترخيص"
 

 وعثر بداخل المركز  على ( 5430 عبوة جلسرين – 500 كيلو جرام جلسرين خام – 3000 عبوة فارغة)، وبمواجهته اعترف بإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

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مديرية أمن القاهرة من القاهرة دائرة قسم شرطة المعادي النيابة العامة

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