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حوادث

حبس مدير مركز تعبئة «جلسرين طبي» دون ترخيص في المعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة المعادي الجزئية حبس مسؤول عن مركز لتعبئة الجلسرين الطبى «دون ترخيص»- كائن بدائرة قسم شرطة المعادى، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لإدارته المركز دون ترخيص وعدم مطابقته للاشتراطات الصحية.

 

ضبط مسئول مركز لبيع الجلسرين

 وتم العثور بحوزته على كمية كبيرة من الجلسرين الطبى  دون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المركز على 5430 عبوة جلسرين و500 كيلو جرام جلسرين خام و3 آلاف عبوة فارغة.

 

وبمواجهته اعترف بإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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دائرة قسم شرطة المعادي قسم شرطة المعادي نيابة المعادي

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