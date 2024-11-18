حبس 4 أشخاص بتهمة ترويج الإستروكس بالمقطم
قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص، لقيامهم بترويج كمية من الإستروكس بمنطقة المقطم، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيق.
البداية كانت بوصول معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات، مفادها قيام تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، بالاتجار في الأستروكس المخدر.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط 4 أشخاص، أثناء استقلالهم 4 سيارات ملاكي، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كميات من الأستروكس المخدر.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.
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