حبس 4 أشخاص بتهمة ترويج الإستروكس بالمقطم

قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص، لقيامهم بترويج كمية من الإستروكس بمنطقة المقطم، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت بوصول معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات، مفادها قيام تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، بالاتجار في الأستروكس المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط 4 أشخاص، أثناء استقلالهم 4 سيارات ملاكي، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كميات من الأستروكس المخدر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.