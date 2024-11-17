البنك الأهلي يفوز على كسكادا بخماسية نظيفة استعدادًا لعودة الدوري
فاز فريق البنك الأهلى وعلي نظيره كسكادا بخماسية نظيفة في المباراة الودية التجريبية، وذلك فى إطار استعدادات فريق البنك الأهلى، لعودة منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وأحرز خماسية البنك الأهلي، سيد عبد الله نيمار، محمد فتحى، محمد إبراهيم، أحمد ياسر، مصطفى عبد الرحيم.
موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي
ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.
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