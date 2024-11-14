مدير تعليم الجيزة: توزيع الديسكات الزائدة على المدارس التي تعاني من نقص

قام سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفني مدير إدارة المتابعة المركزية، بجولة تفقدية شاملة لعدد من المدارس التابعة لإدارتي الدقي والعجوزة التعليمية.

جولة تفقدية لمدير تعليم الجيزة شملت العديد من المدارس

وشملت الجولة التفقدية عددًا من المدارس الهامة في إدارتي الدقي والعجوزة، حيث قام وكيل الوزارة بتفقد الفصول الدراسية، وحضور الطابور الصباحي، والتأكد من تواجد الإشراف التربوي، ومتابعة أعمال الصيانة، والوقوف على مستوى النظافة، والتأكد من تطبيق التعليمات الوزارية.

وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية، والتأكيد على الجودة في العملية التعليمية، والانضباط داخل الفصول، وحث المعلمين على بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج للطلاب. كما وجه بتوزيع الديسكات الزائدة على المدارس التي تعاني من نقص، وذلك حرصًا على توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع.

وكلف وكيل الوزارة إدارة المتابعة المركزية بالمديرية وكذلك التعليم العام بالمديرية بمتابعة السلبيات التي تم رصدها خلال الجولة، والعمل على معالجتها بسرعة، وتقديم تقرير مفصل لمدير المديرية.