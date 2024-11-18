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محافظات

15 صورة ترصد سقوط الأمطار فى أول أيام نوة المكنسة بالإسكندرية

الاسكندرية
الاسكندرية

كثفت الأجهزة التنفيذية بالتعاون شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد، من تواجدها بكافة الميادين والشوارع العامة لكسح مياة الأمطار عقب  سقوط  أمطار غزيرة الشدة على مناطق شرق المحافظة، وذلك تزامنا مع بداية فصل الشتاء.

فيتو رصدت بعض الصور لهطول الأمطار الغزيرة على مناطق شرق وغرب المحافظة وسماء ملبدة بالغيوم وانتشار العاملين بالصرف الصحى 

 وانتشرت سيارات الصرف الصحى بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أى تراكمات للأمطار. 

 أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل خلال النوة متفقدًا تمركزات سيارات والمعدات الشركة بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ للتأكد من جاهزيتها وتفقد محطات منطقتي "المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وذلك طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

 

امطار نوة المكنسة تضرب شوارع وميادين الإسكندرية 

 

أمطار غزيرة تضرب شوارع وميادين محافظة الإسكندرية 

 وأوضح "نافع" أنه فور تلقى بيان هيئة الأرصاد الجوية تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وتفقد "نافع" محطات الشركة، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتهم الفنية ومتابعة انتظام العمل بهم، مؤكدًا أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد "نافع"  جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا.

 

وأكد تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.

وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن.

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اللواء محمود نافع محافظة الإسكندرية شركة الصرف الصحي الأمطار هيئة الأرصاد الجوية شرق غرب

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