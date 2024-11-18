القصة الكاملة لوفاة ملك جمال الأردن تبكي العالم.. أيمن العلي عاش حياة الأناقة.. إصابته بالسرطان تقلب الموازين.. ونعي والدته يثير الأحزان

أيمن العلي، استيقظ الشارع العربي كله اليوم على خبر صادم، أثار الشجون، أنه خبر وفاة الشاب الأردني أيمن العلي، الملقب بـ "ملك جمال الأردن"، فقد رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض سرطان المعدة دام نحو عام.

وفاة ملك جمال الأردن

"هذا قضاء الله ولا اعتراض"، هكذا نعت والدة أيمن العلي ابنها الشاب للشارع الأردني والعالم العربي، الذي تأثر كثيرًا بقصته، كلماتها المؤثرة أبكت العالم، عندما قالت: "الحمد لله وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات"، كما نعاه ملك الأردن عبد الله بن الحسين قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون"

ملك جمال الأردن أيمن العلي، فيتو

لكن ما هي حكاية الشاب الأردني أيمن العلي، ملك جمال الأردن، الذي سببت وفاته هزة في شوارع الأردن والشارع العربي، فتصدرت وفاته التريند في مصر والوطن العربي؟

قصة أيمن العلي الشاب المفعم بالحيوية

قصة أيمن العلي بدأت في عام 2001، عندما ولد أيمن العلي، وبعد سنوات أصبح شاب يافع وصف بالوسامة ولقب بـ "ملك جمال الأردن"، كان لأيمن العلي أحلام كبيرة لمستقبل مشرق، وذلك ما أكده ابن عم أيمن العلي ملك جمال الأردن عندما أعلن خبر وفاته حيث قال: "راح تغادر وأنت لسه عندك أحلام كثيرة نفسك تحققها"

الشاب أيمن العلي، فيتو

لم تكن وسامة الشاب الأردني أيمن العلي وحدها سر شعبيته، فقد كانت شخصيته ملهمة وروحه مفعمة بالإيجابية، ما جعلت منه قدوة للكثير من الشباب، درس أيمن إدارة الأعمال في الجامعة الهاشمية، وحرص على مواصلة مسيرته الأكاديمية رغم الصعوبات الصحية التي واجهها.

بالفعل كانت أحلام أيمن العلي كبيرة، وكانت حياته مليئة بالشهرة والأضواء، أكتظت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصوره، واشتهر بابتسامته التي وصفها أصدقائه ومتابعيه بـ "الساحرة"، كما أن متابعية على السوشيال ميديا وصفوا شخصيته بـ "الجذابة"، وبهذه الشخصية جذب آلاف المتابعين الذين كانوا يستمدون منه النشاط، زار العديد من الدول وقدم عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي الكثير من تجاربه في زياراته لبعض الدول، كان متابعيه يتطلعون يتطلعون إلى إطلالاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتابع حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أكثر من 500 ألف متابع، وعُرف على مواقع التواصل الاجتماعي بمحتواه الترفيهي الخفيف، ولقبه متابعيه بـ "ملك جمال الأردن".

أيمن العلي الشاب الأردني قبل إصابته بالمرض، فيتو

منعطف خطير في حياة أيمن العلي

وفي غمرة نجاحه، حدث ما لم يكن في الحسبان، هذا الشاب المفعم بالحيوية تعرض لمنعطف فارق وغير متوقع؛ حيث اكتشف أيمن العلي إصابته بمرض السرطان بشكل مفاجئ، الأمر الذي قلب حياته رأسًا على عقب، وبدأ فصلًا جديدًا من حياته عنوانها مقاومة المرض.

أيمن العلي المتحدي لمرض السرطان، فيتو

لم يكن من السهل على أيمن العلي استيعاب تشخيص إصابته بمرض سرطان المعدة، خاصةً أن المرض جاء في قمة حيويته وتألُقه، فقد كان أحد رموز الجمال والمؤثرين في الأردن، وفجأة بدأ يشعر ببعض الأعراض الإرهاق المتزايد وفقدان الوزن المفاجئ، لكن فكرة إصابته بالسرطان كانت مستبعدة وبعيدة تمامًا عن ذهنه، لكن أيمن قرر إجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية، وتلقى بعدها خبر إصابة بسرطان المعدة، فكان بالنسبة له كالصاعقة، لكنه قرر عدم الاستسلام.

أيمن العلي يعلن إصابته بالسرطان

وفي يناير 2023 قرر أيمن العلي أن يشارك أصدقائه ومتابعيه المعاناة التي يتعرض لها، ففاجأهم بإصابته بمرض سرطان المعدة، الأمر الذي أصابهم بالحزن، لكنهم قاموا بدعمه، وأكدوا له أنه يستطيع أن يتحدى المرض وينتصر عليه، ويعود إليهم مرة أخرى مفعم بالحيوية والنشاط.

أيمن العلي في رحلة علاجية، فيتو

لم يستسلم أيمن العلي فكان نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدم حساباته على السوشيال ميديا لتوعية متابعيه بأهمية الأمل ومواجهة التحديات، وبدأ رحلته العلاجية متسلحًا بالإيمان، وكان ينشر صورًا من جلسات العلاج الكيميائي، مبتسمًا رغم الألم، ليبعث برسائل تفاؤل وقوة لجميع متابعيه، جمع حوله دعمًا جماهيريًا كبيرًا، وكان يتلقى آلاف الرسائل التي تدعمه وتصبره على مواصلة طريق التحدي لهذا المرض.

الشاب المفعم بالحيوية يتحول للشحوب

بدا وجه أيمن العلي المفعم بالحيوية والشباب يتحول إلى اللون الشاحب، لكن ابتسامته لم تفارقه، وكان يقول "كنت أظن أن حياتي كلها تتمحور حول المظهر الخارجي والنجاح الاجتماعي، لكن مع تلقي خبر الإصابة، اكتشفت أن الصحة هي الأساس، وأن السرطان لا يُفرِّق بين قوي وضعيف".

أيمن العلي عند إصابته بالمرض في مراحله الأولى، فيتو



واجه أيمن العلي مرحلة صعبة من التخبط والإنكار، لكن دعم عائلته وأصدقائه ومتابعيه عبر السوشيال ميديا ساعده على استعادة توازنه، ما جعله يتخذ القرار بمحاربة هذا المرض بقوة، والتحول من مؤثر في عالم الجمال إلى مؤثر يلهم مرضى السرطان بقصته وشجاعته.

الصحة أهم أبرز كلمات أيمن العلي

وبدأ أيمن العلي ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي رحلته مع المرض، ليصبح قدوة لمن يعانون من نفس المرض ويخوضون نفس المعركة، وقال عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "عندما شاركت متابعيّ بخبر إصابتي، شعرت بأنني أخوض هذه المعركة مع جيش كبير من الداعمين. لقد زادوني قوة وعزيمة، وجعلوني أدرك أن دوري ليس فقط في مظهري الخارجي، بل في إرادتي وإيماني."

زيارة أيمن العلي لبيت الله الحرام، فيتو



عانى أيمن العلي من الآثار الجانبية في رحلته العلاجية، فتساقط شعره وتغيرت ملامحه بشكل واضح ونحل جسده، وواجه تحديًا صعبًا كشاب كان يعتني بمظهره، ويهتم بتفاصيلها، كان ذلك تحديًا صعبًا على أيمن، لكنه تقبل ذلك التغير بشكل سريع، واعتبره جزءًا من معركة التحدي.



ونشر صورة له على وسائل التواصل بدون شعر، مع رسالة قوية لكل مرضى السرطان بأنهم لا يحاربون وحدهم، وأن جمال الإنسان يكمن في قوة روحه وشجاعته.

قصة أيمن العلي في تحديه للسرطان

نجحت قصة أيمن العلي في التأثير على متابعيه، وانهمرت عليه الدعوات بالشفاء والتشجيع له على مواصلة تحديه للمرض، وأطلق عدد من متابعيه حملات لدعمه معنويًا، وقاموا بتنظيم جلسات لدعم مرضى السرطان، وكان ذلك بمثابة دفعة قوية لأيمن، الذي قرر أن يصبح وجهًا للعديد من حملات التوعية بالسرطان، لتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر، وتحفيز المرضى الآخرين على عدم الاستسلام.

أيمن العلي الشاب المفعم بالحيوية، فيتو

تحولت حياة أيمن العلي بشكل كامل، من حياة مملؤة بالأضواء والجمال إلى حياة كرسها لمحاربة مرض السرطان، وأصبح أيمن العلي رمزًا للشجاعة والأمل، وأثبت أن التحدي الحقيقي يكمن في الداخل، وأن الشخص قادر على قهر أكبر الأعداء، حتى لو كان ذلك العدو هو المرض اللعين.

تدهور الحالة الصحية لـ أيمن العلي

لكن منذ شهر تدهورت الحالة الصحية لملك جمال الأردن أيمن العلي، دخل على إثرها المستشفى، وظهرت صورة له داخل المستشفى بدا نحيفًا، وطالب من متابعيه الدعاء له بالشفاء، بالفعل بدأ متابعيه في نشر الصورة على نطاق واسع، مع دعوات بالشفاء التام له، ومواصلة التحدي ضد مرض السرطان.

أيمن العلي بعد أصابته بالسرطان، فيتو



وقالت والدته قبل نحو أسبوع أن أيمن لا يتلقى العلاج الكيماوي، بعد رحلة طويلة من العلاج بالكيماوي ويعيش على المسكنات، حيث علقت قائلة: "كل أم تتمنى لو هي تمرض وتكون محل فلذة كبدها، ولكن هذا قضاء الله ولا اعتراض على حكمه والحمد لله.. أسأل الله أن يعطي القوة لكل أم تعيش نفس ما أمر به ".

لكن حالة أيمن العلي الصحية واصلت تدهورها بشكل كبير، وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بالدعاء له، لكن متابعي وأصدقاء أيمن العلي استيقظوا على خبر صادم، فقد رحل أيمن العلي في حكايته الأخيرة مع المرض، مات ملك جمال الأردن.

الشاب الأردني أيمن العلي، فيتو



وقال ابن عم أيمن العلي ناعيًا: "اليوم انتقل إلى رحمة الله ابن عمي الغالي أيمن لمن خبروني أنك متت ما صدقت وبكيت أنك راح تغادر وأنت لسة عندك أحلام كثيرة نفسك تحققها... والشهر الجاي عيد ميلادك وبتصير 23 سنة أنت كنت حاسس أنه هاي آخر سنة إلك ومع هيك ضليت معنا رغم تعبك بس اطمن حبيبي أنت عند ربك... وربنا لأنه يحبك ابتلاك بالمرض وهاد كل أجر إن شاء الله"

