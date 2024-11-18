بدء تلقي الطعون على مرشحي انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. إعلان الكشوف النهائية 20 نوفمبر.. والفرز وإعلان النتائج 24 من الشهر الجاري

بدأت الجامعات في إعلان الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية، للعام الجامعي 2024 /2025.

تلقي طلبات الطعون على الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

ومن المقرر أن يتم بدء تلقي طلبات الطعون على الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024 /2025 اليوم 18 نوفمبر تمهيدا لفحصها والبت فيها.

حيث أعلنت جامعة حلوان عن أعداد الطلاب المرشحين للاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين وفقًا للكشوف المبدئية 872 طالبًا وطالبة، منهم 419 طالبًا و453 طالبة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة لشؤون الأنشطة الطلابية.

فيما أعلنت إدارة رعاية طلاب جامعة حلوان الأهلية عن الأعداد المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 135 طالبًا وطالبة، موزعين على كليات الجامعة التسع.

انتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن عملية التقدم جرت في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة والهدوء التام، مشيرًا إلى أن الاتحادات الطلابية تمثل التنظيم الشرعي المعبر عن آراء وطموحات الطلاب. وأضاف أن هذه الاتحادات تتيح للطلاب ممارسة مختلف الأنشطة في إطار التقاليد والأخلاقيات الجامعية، بهدف إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسؤولية وترسيخ الوعي وتنمية روح الولاء للوطن.



جدول انتخابات الاتحادات الطلابية

واعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025.

انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025

ووفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية

وأما عن شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعي 2024/2025 فهي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون له نشاط طلابي موثق باستثناء طلاب السنة الأولى.

4- أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية.

5- ألا يكون قد رسب في أكثر من مادتين في نظام الساعات المعتمدة.

6- لم تصدر ضده عقوبات تأديبية أو أحكام جنائية مخلة بالشرف.

7- لا ينتمي إلى أي تنظيمات غير قانونية.