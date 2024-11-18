الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تلقي طلبات الطعون على كشوف انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية، فيتو

بدأ إعلان الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025.

تلقي طلبات الطعون على الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

ومن المقرر أن يتم بدء تلقي طلبات الطعون على الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 اليوم 18 نوفمبر تمهيدا لفحصها والبت فيها. 

جدول انتخابات الاتحادات الطلابية 

واعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025.

 

 انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025

ووفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.

 وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

 

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية

وأما عن شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعي 2024/2025 فهي:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون له نشاط طلابي موثق باستثناء طلاب السنة الأولى.

4-  أن يكون مستجدًا في فرقته الدراسية.

5- ألا يكون قد رسب في أكثر من مادتين في نظام الساعات المعتمدة.

6- لم تصدر ضده عقوبات تأديبية أو أحكام جنائية مخلة بالشرف.

7- لا ينتمي إلى أي تنظيمات غير قانونية.

تحذيرات من جامعة حلوان للطلاب

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة ستجري انتخابات الاتحادات الطلابية في بيئة تتسم بالحرية والشفافية، مع احترام التقاليد الجامعية، مشيرًا إلى التزام الجامعة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب، ومنع الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، وحظر أي تجاوز للقواعد الجامعية. 

وأضاف قنديل: "الانتخابات الطلابية جزء لا يتجزأ من تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الطلاب، وهي فرصة ذهبية لتنمية مهارات القيادة والتفاعل المجتمعي، مما يساهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحادات الطلاب الاتحادات الطلابية الانتخابات الطلابية التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الساعات المعتمدة انتخابات الاتحادات الطلابية انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات جامعة حلوان طلبات الطعون

مواد متعلقة

الطيران ترد على الفيديو المفبرك المسيئ لمطار القاهرة (فيديو وصور)

تمريض عين شمس تعقد ندوة توعوية حول مخاطر العنف الرقمي

إطلاق أول تجربة دمج للذكاء الاصطناعي التوليدي بأحد المواد الدراسية بجامعة عين شمس

الأعلى للجامعات يوضح نظام ومواصفات أسئلة امتحانات الميدترم

معهد البحوث الفلكية ينظم «مدرسة فلكية» لطلاب الجامعات

مطار القاهرة يحرر 20 محضر ضبط جمركي أبرزها مشغولات ذهبية

إحباط تهريب 45 آيفون بحوزة دبلوماسية في مطار القاهرة

مطار القاهرة يحبط 64 محاولة تهريب متنوعة خلال شهر أكتوبر

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلق على فيديو هدم أحجار بالهرم الأكبر

وكيل أعمال نيمار يحسم مستقبل اللاعب مع الهلال السعودي

سباليتي يكشف أسباب خسارة إيطاليا أمام فرنسا

دفاع البرلمان يرد بشكل حاسم على تمهيد النواب لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

الحكومة تكشف مستهدفها بشأن الدين الخارجي والاقتراض

اليوم، مجلس النواب يستمع لبيان وزير الإسكان عن سياسات وخطط الوزارة

اتجاه حركة مؤشر الذهب عالميا، وصل لهذا المستوى بحركة التداولات

أستاذ سموم يكشف كارثة عن مخدر الاغتصاب الـ GHP (فيديو)

منوعات

المزيد

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد 34 عاما.. حل أزمة عمارة نفق نصر الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 18 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية