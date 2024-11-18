في عيد ميلادهما، 9 أعمال فنية جمعت أحمد حلمي ومنى زكي

يحتفل النجمان أحمد حلمى ومني زكي اليوم بعيد ميلادهما، وجمع الثنائي بعض الأعمال الفنية، وبالرغم من تألق كل منهما إلا أن الأعمال التي جمعتهما قليلة.

أول لقاء بينهما في فيلم "عمر 2000"

وكان أول لقاء بينهما عام 2000 قبل زواجهما من خلال فيلم "عمر 2000" والذى شارك فيه كل من خالد النبوي، موناليزا، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، عادل الفار، عواطف حلمي، معتزة عبد الصبور، منير مكرم.

وخلال نفس العام خطف الثنائي الأنظار من خلال فيلم "ليه خلتني أحبك"، الذى حصل على إشادات عديد ة من الجمهور والنقاد في ذلك الوقت، وشارك فيه كل من حلا شيحة، كريم عبد العزيز، رجاء الجداوي، سامي سرحان، فاتن أنور، مها عمار، مصطفى متولي، حجاج عبد العظيم، نجوى فؤاد، محمد الصاوي.

ظهور أحمد حلمى ومنى زكي بعد زواجهما بعام في فيلم "سهر الليالي"

وظهر أحمد حلمى ومنى زكي بعد زواجهما بعام واحد في فيلم "سهر الليالي" والذي ضم مجموعة كبيرة من الشباب بجوارهم ومن بينهم شريف منير، فتحي عبد الوهاب، علا غانم، حنان ترك، جيهان فاضل، إنتصار، أحمد كمال، أحمد عبد الهادي، والراحلة رجاء الجداوي.

وبشخصيتهما الحقيقة ظهر الثنائي بفيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام ونيكول سابا كضيوف شرف ولم يتعد ظهورهما الدقيقة في الفيلم.

و لهم ما يقرب من 5 أعمال إذاعية قام بتقديمها سويًا، وهم فيلا الباشا، عايش بطوله، شطة هندي، مشاكسة حرة، منحوس ونصف.

وتزوج أحمد حلمى من الفنانة منى زكي خلال عام 2002، بعد قصة حب كبيرة بينهما، وحضر حفل زفافهما لفيف من كبار نجوم الفن، وأنجب منها ثلاث أبناء أكبرهم "لي لي" وأوسطهم "سليم" وأصغرهم "يونس".