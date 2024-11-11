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ثقافة وفنون

أحمد حلمي يكشف عن أعماله الجديدة

أحمد حلمي
أحمد حلمي

 كشف الفنان أحمد حلمي عن أعماله الفترة المقبلة موضحا عن عودته بأعمال جديدة.

في هذا السياق، قال أحمد حلمي خلال لقاء مع ET بالعربي: "بجهز لحاجة المفروض أنها هتكون في العيد الكبير إن شاء الله وعندي مسرحية في موسم الرياض بس لسه التوقيت متحددش إن شاء الله تنال الإعجاب دي تالت مسرحية، بعملها في الموسم وفيلم هيكون بالتعاون مع هيئة الترفيه".

 

على جانب آخر، حضر الفنان أحمد حلمي افتتاح استديوهات "الحصن" في المملكة العربية السعودية.

 

وكان كتب أحمد حلمي على حسابه الرسمي على انستجرام: "شكرا على هذه الدعوة الكريمة وعلى كرم الضيافة، من حفل افتتاح استوديوهات الحصن بالرياض، ما شاء الله حاجة على أعلى مستوى تكنولوجي وتقني، وهتساهم بشكل كبير في زيادة الأعمال الفنية بكل أنواعها، مبروك".

 

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