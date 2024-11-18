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اقتصاد

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

 سعر الأرز، الأرز من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها، ويبحث المستهلكون عن أسعار السلع الغذائية بشكل يومى، وسجلت أسعار الأرز، استقرارا ملحوظًا اليوم، في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة.

سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك

سعر كيلو الأرز الأبيض السائب  للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

 سعر طن  الأرز الأبيض أرض المضرب

يصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضر نحو 22 ألف جنيه للطن.

 ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن

سعر الأرز الشعير اليوم  الاثنين 

شهد سعر الأرز الشعير اليوم  ، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأزر الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع

سعر  طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 

 سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم يسجل اليوم نحو 15 ألف جنيه.

سعر  طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم  ، يسجل 16 ألف جنيه.

 انتهاء  موسم حصاد الأرز 

 وطبقا لتصريحات  حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال أنّ موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، لافتا  إلى أن المساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية. 

 

وزارة التموين تطرح كميات من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

 طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الأرز البلدى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 24 جنيها للكيلو، كما وفرت الوزارة كافة السلع الأساسية من سكر وزيت الطعام والمكرونة والسمن وغيرها من السلع الأخرى فى ظل وجود مخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث يصل فى المتوسط إلى 6 أشهر.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت خطة للارتقاء بتحسين منظومة العمل وتحسين الخدمات وزيادة المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية، حيث تعاقدت الوزارة من خلال الهيئات التابعة على شراء كميات كبيرة من زيت الطعام من خلال إجراء مناقصات عالمية، مما عزز المخزون الاستراتيجى، وكذلك التعاقد على شراء رؤوس المواشى الحية بكميات كبيرة لطرح اللحوم الطازجة بالمنافذ وتوفير الدواجن المجمدة.

يبدأ من 28 جنيها, أسعار الأرز بالسوق المحلى اليوم الأحد 17/11/2024

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

 

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