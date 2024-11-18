" بحوث الإسكان والبناء" يشارك في مؤتمر COP 29 بأذربيجان

شارك المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (HBRC) برئاسة الدكتور/محمد مسعود السعداوي رئيس مجلس الإدارة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) الذي عقد في [مدينة باكو بأذربيجان]، وذلك بوفد متميز ضم عددًا من الخبراء البارزين، منهم الأستاذ الدكتور علاء علما رئيس اللجنة الدائمة لكودات التبريد والتكييف، والأستاذ الدكتور سيد شبل مدير معهد بحوث الاعمال الكهروميكانيكية فى المباني.

وتأتي مشاركتهم الفعالة في حدثين جانبيين هامين لتؤكد التزام المركز بالمساهمة في التصدي للتحديات المناخية العالمية وتعزيز الحلول المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ امتثالا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية والإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمدن الذكية

التعاون من أجل تحسين معايير أنظمة التكييف

كان الحدث الجانبي الأول، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال التكييف والتبريد، فرصة لالتقاء الخبراء في هذا المجال لمناقشة مستقبل أنظمة التكييف. وفي هذه الجلسة، أكد رئيس المركز والخبراء أهمية إنشاء معمل معتمد مخصص لتحسين موثوقية وجودة اختبارات أنظمة التكييف التجارية. وقد لقيت هذه المبادرة استجابة إيجابية من ممثلي UNIDO، الذين أعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني والمالي لجهود المركز.

يتماشى هذا الاقتراح مع هدف المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تعزيز كفاءة الطاقة في قطاع البناء، وهو عنصر أساسي في جهود الاستدامة العالمية. إن إنشاء هذا المعمل سيسهم بشكل كبير في تطوير تقنيات تبريد عالية الجودة وموثوقة، وهي من المجالات الحاسمة في التخفيف من تأثيرات تغير المناخ.

تقنيات التبريد المركزية المبتكرة

أما الحدث الجانبي الثاني، الذي نظمته برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، فقد ركز على أحدث الاتجاهات والابتكارات في تقنيات التبريد المركزي (الدائرة المدمجة).

وفي هذه الجلسة، قدم رئيس المركز رؤى حول التحديات والفرص الناشئة التي تواجه قطاع التبريد المركزي. وتضمن النقاش الاعتبارات الرئيسية لتوسيع نطاق هذا الحل الموفّر للطاقة، الذي يمكن أن يقلل من البصمة البيئية لأنظمة التبريد في المدن.

إن مشاركة المركز في هذه الجلسة تعزز من دوره الريادي في تشكيل مستقبل تقنيات البناء المستدامة وحلول التبريد. وقد لقى هذا العرض اهتمامًا كبيرًا، مما ساعد في فتح حوارات جديدة حول كيفية التغلب على التحديات وتعزيز تبني تقنيات التبريد المركزية بشكل أوسع.

تجسد مشاركة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في COP 29 التزامه المستمر بالمساهمة في النقاش العالمي حول التنمية المستدامة، والعمل المناخي، وكفاءة الطاقة. يظل المركز ملتزمًا بتعزيز التعاونات التي تدفع نحو حلول مبتكرة لقطاع البناء والتشييد، لا سيما في مجالات إدارة الطاقة، وتقنيات التبريد، والمرونة المناخية.

من خلال مشاركته الفاعلة في COP 29، يستمر المركز في لعب دور محوري في تعزيز أهداف مصر والمجتمع العالمي نحو مستقبل مستدام ومتين مناخيًّا.