الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس اتحاد المستأجرين يكشف القيمة العادلة للإيجار القديم

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

الإيجار القديم، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن المالك القديم استطاع الحصول على رخصة البناء بسبب المستأجر القديم، حيث كانت الدولة تعطي الرخص ومواد بناء مُدعمة للمالك الذي يبني بهدف الإيجار وليس التمليك.

 

اعتبارات رفع القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

ولفت إلى أن تحديد إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يجب أن تخضع لاعتبارات معينة، حتى لا يتمكن المالك من رفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة، وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا.

 

تقدير الأجرة الخاصة بالإيجار القديم

وأوضح أن هناك ضرورة لإصدار قرار من المحافظ بإنشاء اللجان المعنية بتقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية العليا نص على ضرورة رفع القيمة الإيجارية بصورة تزيد على 7% من قيمة العقار وقت بنائه.

القيمة الإيجارية بعد حكم الدستورية العليا

ولفت رئيس اتحاد المستأجرين، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس” إلي أن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.

وأشار إلى أن الأجرة في قانون الإيجارالقديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضيا تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.

رئيس إسكان البرلمان يكشف حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 5 أضعاف

متى ينتهي البرلمان من حسم ملف الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يوضح

وأضاف أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من الدستورية العليا تحدث عن ضرورة عدم تثبيت الأجرة، وطالب بتحريك الأجرة مع إحداث توازن، ولم يتحدث عن فكرة إلغاء امتداد الوحدات إلى الأبناء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس اتحاد المستأجرين اتحاد المستأجرين المستأجر القديم المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجارالقديم الإيجارالقديم

مواد متعلقة

رئيس إسكان البرلمان يكشف حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 5 أضعاف

متى ينتهي البرلمان من حسم ملف الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يوضح

توجيهات عاجلة من رئيس "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

إسكان النواب تعقد اجتماعا بشأن الإيجار القديم غدا

الأكثر قراءة

رئيس قطاع الاَثار عن واقعة التكسير بالهرم: الصورة مرفوضة وسيتم محاسبة المسئول

أول رد رسمي من السياحة والآثار علي فيديو تكسير أحجار الهرم الأكبر

نشوب حريق في منزل عضو مجلس إدارة الزمالك ونقله إلى المستشفى

الطيران ترد على الفيديو المفبرك المسيئ لمطار القاهرة (صور)

رئيس اتحاد المستأجرين يكشف القيمة العادلة للإيجار القديم

"آخر تحديث"، أسعار الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم الأحد 17/11/2024

أحمد فتوح يوجه رسالة لـ أشرف عبد العزيز بعد انتهاء أزمته

هاتريك هالاند يقود النرويج للفوز على كازاخستان بخماسية في دوري الأمم الأوروبية

منوعات

المزيد

تراجع حدة الإعصار "مان يي" بعد تأثيره المدمر في أكبر جزر الفلبين

انتهاء مشروع محاكاة رحلة فضائية طويلة الأمد إلى القمر

مقطع مرعب، لحظة انهيار جبل في دولة إفريقية يكشف وجود كنز هائل (فيديو)

يصنع من نبات الشوك وتنتجه شركة يعمل بها 10 أفراد، تعرف على أفضل أنواع الجبن في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس مساء اليوم الأحد 17-11-2024

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. ما تريد معرفته عن لجنة شئون اللاجئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطر في المنام وعلاقته بحل المشاكل وانتهاء الضغوطات

الأحاديث الواردة في فضل سورة إبراهيم

ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد وأخذ ثمنه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية