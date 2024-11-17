رئيس اتحاد المستأجرين يكشف القيمة العادلة للإيجار القديم

الإيجار القديم، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن المالك القديم استطاع الحصول على رخصة البناء بسبب المستأجر القديم، حيث كانت الدولة تعطي الرخص ومواد بناء مُدعمة للمالك الذي يبني بهدف الإيجار وليس التمليك.

اعتبارات رفع القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم

ولفت إلى أن تحديد إيجار الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم يجب أن تخضع لاعتبارات معينة، حتى لا يتمكن المالك من رفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة، وهذا ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا.

تقدير الأجرة الخاصة بالإيجار القديم

وأوضح أن هناك ضرورة لإصدار قرار من المحافظ بإنشاء اللجان المعنية بتقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية العليا نص على ضرورة رفع القيمة الإيجارية بصورة تزيد على 7% من قيمة العقار وقت بنائه.

القيمة الإيجارية بعد حكم الدستورية العليا

ولفت رئيس اتحاد المستأجرين، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس” إلي أن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.

وأشار إلى أن الأجرة في قانون الإيجارالقديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضيا تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.