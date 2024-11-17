روسيا تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا وبولندا تتدخل

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الأحد، إن هجومًا صاروخيًا روسيًا يستهدف البنية التحتية للطاقة في أنحاء أوكرانيا ما أجبر السلطات على بدء عمليات قطع احترازي للكهرباء.

هجوم صاروخي روسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

وأضاف جالوشينكو على تطبيق تيليجرام للمراسلة ونقلته "رويترز"، "هناك هجوم هائل آخر على منظومة الطاقة".

ومنذ صباح الأحد هزت انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا أخرى كما سارعت بولندا بإرسال طائرات للمجال الجوي، بعد أن قالت الدولتان إن هجومًا صاروخيًا روسيا يجري في ذلك الوقت.

أهداف محددة في غرب أوكرانيا ضمن أهداف أخرى

وذكرت قيادة العمليات لقوات بولندا المسلحة على منصة إكس "بسبب الهجوم الضخم الذي شنته روسيا الاتحادية باستخدام صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف محددة في غرب أوكرانيا ضمن أهداف أخرى، بدأت الطائرات البولندية وطائرات من دول حليفة العمل في مجالنا الجوي".

وبولندا عضو في حلف شمال الأطلسي.

وتخضع أوكرانيا للتحذيرات من الضربات والقصف منذ أسابيع خشية هجوم روسي صاروخي كبير مع اقتراب الشتاء، واستهدفت هجمات سابقة شبكة الكهرباء؛ ما تسبب في انقطاع واسع النطاق للخدمة.