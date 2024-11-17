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أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

أفاد موقع "Strana.ua” الأوكراني بأن شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية أعلنت قطع التيار الكهربائي في كافة أنحاء البلاد يوم الاثنين.

وأضاف الموقع أن التيار الكهربائي سيقطع بالكامل غدا الاثنين من الساعة 06:00 صباحا (04:00 صباحا بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 10:00 مساء (08:00 مساء بتوقيت جرينتش)، في جميع مناطق أوكرانيا، بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق الطاقة.

إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

وكانت حالة التأهب الجوي قد أعلنت في جميع أنحاء أوكرانيا، كما أن وسائل الإعلام المحلية أفادت بسماع انفجارات متفرقة في كييف وزاكارباتيا وخميلينسكي وإيفانو فرانكيفسك ولفوف وفينيتسيا وأوديسا ودنيبروبيتروفسك ومناطق أخرى، حيث أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية عن قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ.

ونفذت القوات الروسية هجمات مكثفة على مواقع تمركز عناصر الجيش الأوكراني والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى البنية التحتية ومنشآت الطاقة ومجمعات الصناعة الدفاعية والاتصالات العسكرية.

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