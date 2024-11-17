أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب
أفاد موقع "Strana.ua” الأوكراني بأن شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية أعلنت قطع التيار الكهربائي في كافة أنحاء البلاد يوم الاثنين.
وأضاف الموقع أن التيار الكهربائي سيقطع بالكامل غدا الاثنين من الساعة 06:00 صباحا (04:00 صباحا بتوقيت جرينتش) حتى الساعة 10:00 مساء (08:00 مساء بتوقيت جرينتش)، في جميع مناطق أوكرانيا، بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق الطاقة.
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
وكانت حالة التأهب الجوي قد أعلنت في جميع أنحاء أوكرانيا، كما أن وسائل الإعلام المحلية أفادت بسماع انفجارات متفرقة في كييف وزاكارباتيا وخميلينسكي وإيفانو فرانكيفسك ولفوف وفينيتسيا وأوديسا ودنيبروبيتروفسك ومناطق أخرى، حيث أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية عن قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ.
ونفذت القوات الروسية هجمات مكثفة على مواقع تمركز عناصر الجيش الأوكراني والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى البنية التحتية ومنشآت الطاقة ومجمعات الصناعة الدفاعية والاتصالات العسكرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.