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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية ندى موسى في مسلسل وتقابل حبيب

ندى موسى
ندى موسى

 تشارك الفنانة ندى موسى في مسلسل وتقابل حبيب الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وتلعب شخصية صديقتها المقربة والتي تلجأ لها ياسمين في كل شيء.

موعد بدء تصوير مسلسل وتقابل حبيب

 ويعكف عمرو محمود ياسين حاليًّا على كتابة باقي حلقات المسلسل، الذي يتكون من 30 حلقة، وسينطلق تصويره نهاية شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في معاينة أماكن تصوير المسلسل، والتحضير المبدئي للعمل، بجانب بناء بعض الديكورات.

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين. والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

 

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